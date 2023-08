Baianão feminino: Meio-campista foca na sequência do Bahia no estadual

Atuais tricampeãs estaduais, o Bahia começou no Campeonato Baiano feminino aplicando uma goleada por 8 a 1 diante do Atlético de Alagoinhas. As Mulheres de Aço chegam com status de favoritas para a competição.

A meio-campista Vilma, autora de um dos gols do Esquadrão na estreia, comentou sobre a importância de começar a trajetória com triunfo. Apesar do resultado, ela prega tranquilidade em busca do tetracampeonato.

“Muito importante começar o campeonato com triunfo e com goleada, mas isso não tira o trabalho que deve ser feito durante o campeonato. Mas nos dá tranquilidade para continuar na competição”, disse em coletiva.

“É manter o trabalho que está sendo feito durante todos os dias. O grupo está bem focado para no final do campeonato com fé em Deus conseguir uma nova taça”, completou.

Vilma chegou ao Esquadrão de Aço no início desta temporada. Ela marcou seu primeiro gol com a camisa azul, vermelha e branca e celebrou o feito.

“Muito feliz em marcar o primeiro gol pelo Bahia e ajudar a minha equipe a sair com o triunfo. Pretendo trabalhar ainda mais no dia a dia para melhorar e sair mais gols, para ajudar a equipe”, explicou.

O próximo compromisso do Tricolor pelo Baianão feminino está marcado para este sábado, 5, contra o Jacuipense, às 15h, em Pituaçu.