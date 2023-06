Baianão Sub-20: Jacuipense e Bahia fazem primeiro jogo da final

Jacuipense e Bahia decidem o título do Campeonato Baiano Sub-20. O primeiro jogo da final está marcado para este sábado, 10, às 16h, no Estádio Metropolitano de Pituaçu. A equipe azul, vermelha e branca busca o pentacampeonato. Já o time grená quer conquistar seu primeiro título estadual da categoria.

o Esquadrão de Aço fez a melhor campanha do estadual, com nove triunfos, um empate e duas derrotas, tendo 22 gols marcados e 11 sofridos. Para chegar a final, o Tricolor eliminou o arquirrival Vitória, vencendo os dois jogos da semifinal.

Para a partida, o técnico Rogério Ferreira terá os retornos do zagueiro Gerald, que cumpriu suspensão, e do lateral-esquerdo Rafael, recuperado de lesão. Em compensação, o atacante Lucas Aruba, por lesão, foi vetado.

O Jacupa vem de oito vitórias, dois empates e duas derrotas, com 21 gols marcados e sete contra. Na semifinal, a equipe do técnico Fábio Frubal eliminou o Conquista FC vencendo as duas partidas da semifinal.

Para a primeira partida da final, o atacante Pedrinho é desfalque certo. Lesionado, o atleta está no departamento médico.

Arbitragem

Sávio Oliveira dos Santos será o árbitro central para a primeira partida da final, sendo auxiliado por Renan Santos Oliveira e Isadora Brizolara Damasceno Moreira. O 4º árbitro será Marcelo Jesus dos Santos.