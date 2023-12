Biel celebra permanência na elite e comenta sobre momento individual | A TARDE

Com atuação destacada, o Bahia goleou o Atlético-MG por 4 a 1, na Arena Fonte Nova, pela última rodada da Série A e se manteve na elite em 2024. O atacante Biel conversou com o Portal A TARDE e falou do sentimento após o êxito conquistado diante de 27 mil apaixonados torcedores nas arquibancadas da Arena Fonte Nova.

"Fico muito feliz que a torcida nos apoiou desde sempre. Nos mantemos na Série A hoje graças a eles, com certeza. Ajudaram bastante e agora é manter esse foco, ver o que a gente errou esse ano para não errar mais ano que vem", comentou o camisa 10 na zona mista da Fonte Nova.

Biel ficou fora de boa parte do Campeonato Brasileiro devido a uma grave lesão muscular. Com isso, ele teve momentos de instabilidade durante o competição, o que gerou críticas de parte da torcida. Ele avalia com naturalidade a situação e busca usar os questionamentos como motivação para seguir evoluindo.

"Enxergo da melhor maneira possível, acho que eu comecei o ano bem e depois dei uma enfraquecida no final do ano agora. Mas essas críticas só servem como combustível. Trabalhei o psicológico para conseguir mostrar em campo. Hoje tive algumas decisões erradas ainda, mas até ceder que 2024 vai ser melhor para nós", concluiu.

Biel atuou em 25 oportunidades no Campeonato Brasileiro, sendo 15 como titular, com cinco gols e uma assistência. Na classificação final do Brasileirão, o Bahia terminou na 16ª colocação, com 44 pontos somados, com 12 triunfos, oito empates e 18 derrotas, com aproveitamento de 38%.