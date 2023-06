Brasileirão: Arbitragem paulista no comando de Fortaleza x Bahia

A CBF definiu a arbitragem dos jogos da 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto entre Fortaleza e Bahia, o árbitro central será o paulista João Vítor Gobi, que vai apitar sua primeira partida no Brasileirão. Ele esteve na função de quarto árbitro em quatro ocasiões.

O Personal Trainning de 27 anos terá como assistentes Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, que também são de São Paulo. Luciano da Silva Miranda Filho, da Federação Cearense de Futebol, será o quarto árbitro.

Na cabine do VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP), que pertence ao quadro da FIFA, será o árbitro de vídeo, com Alberto Poleto Masseira (SP) sendo o assistente.

O duelo de Tricolores está marcado para este sábado, 4, às 16h, na Arena Castelão. Primeiro time fora do Z-4, o Esquadrão de Aço é o 16° colocado, com sete pontos somados.