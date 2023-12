Brasileirão: Árbitro Fifa comanda Bahia x Atlético-MG | A TARDE

A CBF definiu que o catarinense Ramon Abatti Abel, do quadro da Fifa, será o árbitro central do jogo entre Bahia e Atlético-MG, marcado para esta quarta-feira, 6, na Arena Fonte Nova, às 21h30, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ele vai dirigir a sua 25ª partida no certame.

O Empresário de 34 anos terá como auxiliares Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Thiaggo Americano Labes (SC). O quarto árbitro será Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE). Filiado a Federação Bahiana de Futebol, Edevan de Oliveira Pereira será o quinto árbitro. Já Wagner Reway (PB-FIFA) é o árbitro de vídeo, com Fabrício Vilarinho da Silva (FIFA-GO) como seu assistente na cabine do VAR.

Ramon Abatti Abel vai apitar seu quinto jogo do Bahia na temporada. Ele dirigiu o empate por 1 a 1 com o Grêmio, pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. Pela Série A foram quatro jogos: o empate sem gols com o São Paulo, no Morumbi, pela 17ª rodada, o empate por 1 a 1 com o Vasco, na Fonte Nova, pela 22ª rodada, além da derrota para o Santos por 2 a 1, também na Arena.

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Bahia segue na na 17ª colocação, e continua com os mesmos 41 pontos. O time de Rogério Ceni não depende mais de si para evitar o rebaixamento na última rodada do brasileiro.