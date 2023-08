Brasileirão: Bahia x América-MG tem data modificada pela CBF

O jogo entre Bahia x América-MG, válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, teve o dia alterado pela CBF. Inicialmente marcada para o dia 5 de agosto, A partida será realizada no dia 6, um domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

O objetivo do órgão máximo do futebol nacional foi ajustar o intervalo entre partidas da equipe mineira, que disputa a Copa Sul-Americana, e precisa do tempo mínimo para recuperação de seus jogadores. O time mineiro enfrenta o Bragantino, pelas oitavas de final do torneio, nos dias 3 e 10 de agosto.

Antes, o Esquadrão encara o São Paulo, fora de casa. A partida está marcada para o próximo domingo, 30, ás 11h, no Morumbi, válida pela 17ª rodada da Série A. Há sete jogos sem vencer na temporada e a cinco no Brasileirão, o Bahia ocupa a 16ª posição, com apenas 14 pontos.