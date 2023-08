Brasileirão Sub-17: Bahia perde para o Santos e segue sem vencer

O time Sub-17 do Bahia não vem bem no Campeonato Brasileiro da categoria. Fora de casa, o Esquadrão foi derrotado de virada pelo Santos por 3 a 1 e segue sem vencer na competição. O jogo foi realizado no CT Rei Pelé.

O atacante Wallifer, de pênalti, fez o gol do Esquadrão, enquanto Luca Meireles, Rodrigo César, de pênalti, e Pepê fizeram para os paulistas. O meio-campista Sidney, do Bahia, foi expulso.

O Bahia jogou com Victor; Wictor Gabriel, Gerald, Marco Antônio e Daniel Lima (Sávio); Wendel Passos, Sidney e Paulo Souto (Pedrinho); Gustavo Ulguim, Pedro Assis e Wallifer.

Com o resultado, o Bahia é o lanterna do grupo B, com apenas um empate e quatro derrotas consecutivas. O próximo compromisso do time azul, vermelho e branco será contra o Atlético-GO, dia 23 de agosto, uma quarta-feira, às 15h, em Pituaçu.