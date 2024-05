Brasileirão Sub-20: Bahia e Palmeiras é adiado devido as fortes chuvas | A TARDE

Após interrupção por uma hora, a partida entre Bahia e Palmeiras foi adiada pela arbitragem devido as fortes chuvas que caem em Salvador desde a manhã desta terça-feira, 21. Com isso, o jogo foi reprogramado para esta quarta-feira, 22, às 15h, no Estádio de Pituaçu.

O Palmeiras vencia a partida por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Thalys, aos 21 minutos da etapa inicial. A forte chuva com ventos fortes atrapalharam o andamento do jogo, que logo em seguida foi suspenso pela equipe de arbitragem aos 27 minutos.

Os Pivetes de Aço foram escalados para a partida pelo técnico Rogério Ferreira com Pedro; Robert, Gerald, Daniel e Cirilo; Paulo Souto, Sidney, e Gustavo Ulguim; Vitinho, Waliffer e Tiago.

🗣️ Jogo suspenso! Devido às fortes chuvas na cidade, Bahia x Palmeiras pelo Brasileirão sub-20 não acontecerá mais hoje em Pituaço. CBF ainda informará nova data e horário. Quando for retomada, a partida será reiniciada com 27 minutos do 1º tempo. #BBMP pic.twitter.com/937BxIqlfp — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 21, 2024

