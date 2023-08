Brasileiro Sub-17: Bahia perde para o Fortaleza e segue na lanterna

O Esquadrão de Aço perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro Sub-17. Jogando fora de casa, o Tricolor foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 1. Ainda sem vencer, a equipe segue na lanterna do grupo B.

A partida foi realizada no CT Ribamar Fonseca, em Maracanaú-CE. O time cearense marcou um gol em cada tempo. O meia Paulo Souto ainda empatou para o Bahia, na etapa inicial. A novidade na equipe foi o meia Roger, que esteve treinando com o times do Grupo City.

O time foi escalado com Victor; Wicctor Gabriel (Gabriel Felipe), gerald, Marco Antônio (João Lucas) e André; Wendel Passos (Gabriel Carioca), Paulo Souto (Dentinho) e Roger; Gustavo Ulguim, Waliffer e Pedro Assis (Ruan pablo)

A campanha do Bahia é de cinco derrotas e um empate, com apenas um ponto somado em seis rodadas. O próximo compromisso será contra o Atlético-GO, na próxima quarta-feira, 23, em Pituaçu.