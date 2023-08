Camilo Cándido é regularizado e pode estrear pelo Bahia

O lateral-esquerdo Camilo Cándido poderá estrear com a camisa Tricolor. O defensor uruguaio teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o registro nacional de jogadores. Com isso, Cándido se torna opção para o jogo contra o Corinthians, pela 16ª rodada da Série A.

O atleta de 28 anos estava em atividade no Nacional-URU, seu último clube. É provável que ele seja relacionado para a partida deste sábado, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Primeiro time fora do Z-4, o Tricolor soma 13 pontos e ocupa a 16ª colocação, enquanto o adversário está uma posição acima, com 15 pontos.