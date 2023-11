Campanha do Bahia na Fonte Nova é semelhante as de 2014 e 2021; veja | A TARDE

É de conhecimento geral que a temporada 2023 do Bahia não tem sido satisfatória desde o começo, quando o clube passou por dificuldades no Baianão, mesmo sendo campeão, Copa do Nordeste, onde eliminado na primeira fase, e posteriormente, no Campeonato Brasileiro, principal competição do ano e que o Tricolor tem penado para sobreviver.

Entretanto, mesmo diante deste cenário, a torcida do Bahia esperava que o clube desempenhasse um bom papel em seus domínios, mas não foi o que aconteceu. O primeiro ano de Grupo City no Esquadrão tirou do torcedor o sentimento que acompanha a equipe há anos: “Ninguém nos vence em vibração”. Alcunha adotada principalmente em jogos disputados na Arena Fonte Nova.

No Campeonato Brasileiro de 2023 o Bahia não tem conseguido intimidar os adversários que vem jogar na Arena Fonte Nova, tendo conquistado apenas 26 pontos, de 51 possíveis, somando sete triunfos, cinco empates e cinco derrotas em seus domínios, sendo assim, o 14º melhor mandante da competição.

>> A quatro rodadas do fim, risco de rebaixamento do Bahia sobe para 56%

Porém, a equipe comandada por Rogério Ceni ainda disputará duas partidas na Arena Fonte Nova, contra São Paulo e Atlético-MG, podendo assim, se vencer ambas as partidas, somar 32 pontos em casa no Campeonato. A possível pontuação segue baixa, e assusta pela semelhança com os últimos rebaixamentos do clube.

Em 2021, o Bahia fez 29 pontos dentro de casa, em 19 partidas. Destrinchando essa campanha, a semelhança com 2023 fica ainda mais evidente. Isso porque o Esquadrão foi rebaixado naquele ano com oito triunfos, cinco empates e seis derrotas na Arena Fonte Nova. Ou seja, faltando duas partidas em Salvador, a equipe pode igualar a campanha do último rebaixamento se vencer uma e perder a outra.

Em 2014, a campanha foi ainda mais desastrosa. Naquele ano, o Bahia foi o pior mandante do Campeonato Brasileiro, conquistando apenas 22 pontos, nas mesmas 19 partidas. O Esquadrão somou míseros quatro pontos a mais na Série A de 2023, e mesmo faltando dois jogos para serem disputados na Fonte Nova, a pontuação segue muito baixa.

Na noite do último domingo, 12, o torcedor tricolor mais uma vez saiu decepcionado do estádio. O Bahia empatou contra o Athlético-PR por 1 a 1, após estar vencendo e controlando as ações do jogo até os 42 minutos da segunda etapa, deixando dois pontos preciosos na luta contra o rebaixamento escaparem mais uma vez dentro de casa.

Com o resultado, o Esquadrão atualmente ocupa a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos somados, apenas um a mais que o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas que possui duas partidas a menos que o Bahia na competição.