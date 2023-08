Carol Melo é a nova gerente de futebol da equipe feminina do Bahia

As Mulheres de Aço está sob nova gestão. O Bahia anunciou Carol Melo como nova gerente do futebol feminino. Ela tem experiências no cargo no Atlético-MG e na Ferroviária-SP, considerado um dos maiores clubes do país na categoria.

No Atlético-MG, Carol chegou à final do Brasileiro Série A2 em 2021, com o acesso a elite e dois títulos estaduais conquistados nos anos de 2021 e 2022.

A profissional foi responsável por implantar a divisão de base feminina no clube mineiro, com times das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Em 2019, foi gerente de futebol da Ferroviária até 2021. No mesmo ano, foi atuar no Atlético-MG.

Nascida em São Paulo, Carol Melo foi atleta em times como o São Paulo e o National American University, nos Estados Unidos, e tem formação em administração, com mestrado em gestão de negócios e pós em marketing operacional. Ela já começou a trabalhar na Cidade Tricolor.