Cauly celebra goleada na Fonte Nova: "A equipe está de parabéns"

Autor do gol que selou o triunfo e com uma assistência, o meia Cauly foi um dos destaques do Esquadrão na goleada por 4 a 0 diante do Red Bull Bragantino. O Tricolor segue como primeiro time fora do Z-4, com 21 pontos somados. Ele elogiou o comportamento da equipe e projeta uma sequência positiva do Esquadrão no Brasileirão.

"Quero dar continuidade a esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu também querendo evoluir a cada jogo e treino para poder ajudar o grupo cada vez mais. A equipe inteira está de parabéns. A gente mostrou muita qualidade, agressividade e defendemos muito bem. Um entrosamento melhor lá na frente que estava faltando em alguns jogos. Em algumas boas partidas que fizemos, estava faltando entrosamento, os gols e o último passe. Hoje deu certo no último passe e é assim que a gente quer continuar nesse segundo turno para pontuar mais e subir na tabela", comentou o camisa 8 na zona mista.

Para Cauly, é o momento de uma virada para o time no returno do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão terá uma parada difícil no próximo domingo, 27, quando vai encarar o líder Botafogo, no Rio de Janeiro.

"Ver esse grande jogo como exemplo. Como falei, uma virada de chave para esse segundo turno e pegar esse jogo como exemplo. Claro que não vai ser todo jogos assim e a gente sabe. O próximo vai ser uma partida muito difícil fora de casa, mas a gente tem que continuar 100% focados dentro de campo. Não pode dormir e nem vacilar por um segundo. Contra o Atlético-MG começamos bem, mas dormimos por um segundinho e tomamos o gol e mudou o jogo. É isso que a gente tem que tentar fazer. Crescer com os jogos e entrosar cada vez mais e melhorar", explicou.

Um dos principais jogadores do elenco e referência técnica do Bahia na Série A, Cauly falou sobre seu momento individual. Ele celebra a boa fase e mostra confiança no projeto do clube.

"Sempre me cobrei muito e sempre me cobro. Acho que isso também me fez chegar onde cheguei, sempre querendo evoluir mais, trabalhar mais e ajudar a equipe. Sei que tenho muito potencial e estou feliz por esse momento. Vim pra cá confiante com um projeto muito bom, não só pra mim e para todos os envolvidos. Acredito muito nesse projeto e continuo acreditando. Estou confiante querendo ajudar mais e levantar o Bahia", concluiu.