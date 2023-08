Cauly mostra confiança na melhora do Bahia: "Hora de virar a chave"

O Bahia chegou a marca de sete jogos sem triunfos. Mais de 42 mil torcedores se frustraram com o empate sem gols frente ao Corinthians, na Arena Fonte Nova, no último sábado, 22, pela 16ª rodada do Brasileirão. O meia Cauly se mostra frustrado com o resultado, porém crê que a equipe vai melhorar na sequência do campeonato.

"A gente fica um pouco triste. Eu tive algumas oportunidades e infelizmente não consegui aproveitar. A gente teve mais umas duas ali, mas é isso. Trabalhar e uma hora a bola vai ter que que entrar e a gente vai vai comemorar e trazer os triunfos pra cá. Porque não tem como dominar desse jeito, jogar bem e a gente sabe que está correndo contra o tempo. Tá na hora de virar a chave. Eu acredito muito que que que isso vai vir", explicou Cauly.

Para Cauly, a equipe tem se mostrado ansiosa, especialmente nas tomadas de decisão. Ele pregou tranquilidade e foco na sequência do campeonato.

"Pessoalmente acredito que que a gente tem que tentar manter a cabeça fria nos momentos decisivos. Também achei que nas finalizações a gente por estar com essa ansiedade, por querer decidir e querer trazer esse resultado bom, a gente talvez se afobe um pouco e a gente tem que treinar, tentar manter a cabeça fria e e achar o gol", finalizou o camisa 8.

O time azul, vermelho e branco terá uma semana para se preparar para a próxima partida. O time do técnico Renato Paiva encara o São Paulo, fora de casa, no próximo domingo ,30, às 11h, no Morumbi, pela 17ª rodada.