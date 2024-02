Cauly projeta a temporada 2024 no Bahia: "Melhor que ano passado" | A TARDE

Após 12 dias de pré-temporada no CT do Manchester City, o Bahia voltou a trabalhar em solo baiano. Em coletiva nesta terça-feira, 22, o meia Cauly enalteceu a preparação na Inglaterra e já mira o triunfo contra o Jacobina, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

"Com certeza no primeiro jogo a gente não vai conseguir mostrar o ideal que todos esperam. Mas, a gente teve uma boa parte de pré-temporada em Manchester que já ajudou bastante. Acredito que vamos entrar com postura boa de querer ganhar e entrosar o mais rápido possível, principalmente com os jogadores que chegaram agora", iniciou o camisa 8.

Especulado no Palmeiras ano passado, Cauly ampliou vínculo com o Bahia até 2028. Ele falou das dificuldades do ano zero do Grupo City no Brasil e que o projeto do clube foi determinante para permanecer no Esquadrão.

"Sempre falei desde que cheguei aqui que acredito no projeto. Recebi um carinho muito especial ano passado, muito importante. Estou muito feliz aqui, minha família está feliz, acreditando muito no projeto esportivamente e acho que isso foi o mais importante. Foi um ano positivo, meu primeiro ano no Brasil. Foi diferente, um calendário diferente, um ano intenso. Acredito que com mais trabalho, a mesma dedicação de sempre, esse ano ainda vai ser melhor", explicou.

"Ano passado eu vinha de uma metade de uma temporada na Europa. Todo início é difícil se adaptar ao lugar que a gente chega. Como falei, sempre bom ter essas férias, descansado, curtido a família e os amigos. Agora é focar nesse ano, que acredito que vai ser melhor que ano passado", complementou.

Perguntado sobre quais os objetivos do Bahia na temporada, Cauly não titubeou. O meia espera que com o grupo de qualidade sendo montado e no trabalho realizado, a tendência é de conquistar objetivos maiores que em 2023.

"Não tem muito segredo. A gente vai ter que trabalhar mais que o ano passado, no ano zero, muito importante para o grupo inteiro. A gente vem mais unido, mais qualidade. Todo mundo se dedicando a gente vai conseguir alcançar coisas maiores", finalizou.