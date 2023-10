Cauly treina sem restrições e Bahia está pronto para duelo decisivo | A TARDE

O Bahia encerrou na manhã desta sexta-feira, 6, a preparação para o jogo decisivo contra o Goiás, pela 26ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 7, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Inicialmente, os jogadores assistiram um vídeo com informações do adversário e, em seguida, foram para a academia realizar a ativação. Na sequência, o grupo fez o aquecimento técnico e participou de um treinamento tático em campo aberto sob a orientação do técnico Rogério Ceni.



Antes da conclusão das atividades, alguns atletas treinaram cobranças de pênaltis. O meia Cauly participou normalmente de todo o trabalho e embarcou com o grupo para Goiânia, enquanto Léo Cittadini ficou entre academia e fisioterapia.



No fim da tarde desta sexta-feira, 6, a delegação tricolor embarcou para Goiânia e foi alvo de protestos da torcida no aeroporto internacional de Salvador. O Bahia é o 18º na tabela do Brasileirão com 25 pontos, enquanto o Goiás aparece é o primeiro time fora do Z-4, com dois pontos a mais