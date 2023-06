CBF antecipa horário de jogo entre Bahia e Cruzeiro, pela Série A

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou o horário do jogo entre Bahia e Cruzeiro, pela 10ª rodada da Série A. A partida que aconteceria às 21h, agora está marcada para as 18h30 de sábado, 10. A alteração foi um pedido do grupo Globo, detentora dos direitos de transmissão da competição.

“Ajuste na grade de transmissão da detentora dos direitos. SOLICITANTE: Grupo Globo”, justificou a CBF. Nas redes sociais, o Bahia também confirmou a alteração.

📊 Esquadrão somou um ponto fora de casa e terá uma semana até o duelo contra o Cruzeiro, no sábado (10). Jogo, que seria 21h, passou para 18h30. #BBMP@Mauricia1 📸 https://t.co/Fz0rOvrDao — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) June 3, 2023

Bahia e Cruzeiro terão a semana inteira de preparação para o confronto. As duas equipes chegam com jejum de vitórias e precisam de reabilitação no Brasileirão.