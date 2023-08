CBF define arbitragem de Bahia x Red Bull Bragantino para a 20ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Arthur Gomes Rabelo como árbitro central da partida entre Bahia e Red Bull Bragantino. Jogo acontece no domingo, 20, na Arena Fonte Nova, às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arthur será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, do Rio de Janeiro, e Marcia Bezerra Lopes Caetano, de Rondônia. A cabine do VAR ficará sob o comando de Rodolpho Toski Marques do Paraná.

O Bahia tem 18 pontos na competição e ocupa a 16ª colocação e o Bragantino soma 32 pontos e está 5ª colocação do Brasileirão.