CBF modifica horário de jogo entre Londrina e Bahia pela Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou uma mudança no confronto entre Londrina e Bahia, válido pela vigésima quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo que está programado para acontecer no dia 16 de agosto saiu das 21h30 para às 20h30.

A entidade máxima do futebol brasileiro informou que a mudança aconteceu por conta de um ajuste na tabela da Segundona do nacional.

Nos jogos de ida, em partida realizada na Fonte Nova, o Bahia venceu o confronto contra o time do Paraná, por 4 a 0. Ao contrário do primeiro confronto, o Londrina, agora, briga por uma vaga no G-4. O Bahia é o quarto colocado com 34 pontos e o time paranaense é o quinto com 29.