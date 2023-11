CBF modifica horário do duelo entre Bahia e São Paulo pela Série A | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma modificação no horário do confronto entre Bahia e São Paulo, programado para ocorrer na Arena Fonte Nova no dia 29 de novembro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O duelo agendado para acontecer às 19h passou para às 20h, após solicitação do Tricolor Baiano, mandante do jogo.

A equipe baiana entra em campo para esse confronto precisando pontuar para se manter na elite do futebol nacional. Atualmente, a equipe ocupa a 16ª colocação com 38 pontos conquistados.