Cena pra Ceni: Novo treinador tem tarefa árdua no Bahia

De onde mais se espera, é daí que pode, sim, vir coisa muito boa. Rogério Ceni acertou como novo treinador do Esquadrão de Aço e, caso ele repita desempenhos que teve em outros times nesses sete anos de serviço à beira dos gramados, a torcida tricolor tem motivos para se animar. Entre os técnicos brasileiros, junto a Fernando Diniz, que hoje comanda a Seleção, Ceni é visto como um dos profissionais mais criativos e modernos que estão atuando no país.

Os elogios de analistas de futebol não são por acaso. A estrutura que tem o Bahia, agora com o Grupo City, poderá dar ao ex-goleiro as condições de fazer um trabalho consistente, que se assemelhe ao que ele fez no Fortaleza, clube de porte similar ao Tricolor de Aço, nas duas passagens que teve pelo time cearense – por lá, foi duas vezes campeão estadual, uma vez da Série B e uma vez regional.

Se a diretoria do Bahia buscava um comandante cujos resultados são sólidos, estáveis, fizeram a ligação para a pessoa correta. Pelo que consta em seu currículo, a metodologia empregada por ele é, além de inovadora nos treinamentos, vencedora – já foram sete títulos conquistados desde 2017.

Os números não mentem. Pelo Leão Cearense, foram 153 jogos com Ceni à frente da equipe. Desses, em 81 ocasiões o clube saiu com o triunfo, em 33 oportunidades ficou com o empate, e perdeu em outras 39 vezes. Isso dá, aproximadamente, um aproveitamento de 60%, mais do que o suficiente para o Bahia fugir da zona da degola e até mesmo sonhar com a classificação para a Copa Sul-Americana.

Cenário parecido

É interessante pontuar que Rogério Ceni já esteve nessa posição de ser um treinador convocado para “apagar o incêndio” antes.

Na temporada de 2021 do Brasileirão, o São Paulo havia acabado de demitir o argentino Hernán Crespo em meio a uma crise. Na ocasião, o Tricolor do Morumbi estava na 13° colocação do campeonato quando decidiu repatriar seu ídolo da meta, agora como técnico. Ao final da competição, ele manteve o clube na mesma posição e conseguiu evitar o temido rebaixamento inédito do São Paulo.

Dado que, após sair do clube paulista, há cinco meses, o treinador chegou a recusar propostas de Vasco, Santos e Cruzeiro, como disse em entrevista recente, a ideia de projeto que o Bahia o ofereceu parece ter agradado bastante.

Escolha ‘coerente’

O Jornal A TARDE conversou sobre a escolha da direção do Bahia para substituir Paiva com o comentarista esportivo Elton Serra, da ESPN, que julga positivamente a decisão. “A escolha é coerente dentro de todo esse cenário de um clube que está, nesse momento, no meio de um Campeonato Brasileiro e que precisa de alguém que conheça bem a competição e a política do futebol do Brasil para conseguir o objetivo de permanência na Série A. A tendência é que ele consiga manter o Bahia na 1° Divisão, que deve ser o foco desse primeiro ano”, disse.

O comentarista também falou sobre como ele vê essa contratação a médio e a longo prazo. “Ele é um técnico que pode se casar muito bem com a filosofia do Grupo City, já conhece muito bem a metodologia de trabalho porque, mesmo nunca tendo trabalhado com um time do grupo antes, já fez intercâmbio e sabe como funcionam as coisas lá dentro. É um grande observador do futebol”, acrescentou.

Enquanto Ceni não chega

Mesmo com a contratação de Ceni já acertada, ontem foi Rogério Ferreira, técnico do time sub-20 do Tricolor, quem comandou o treinamento do elenco principal. Assim continuará até o ex-goleiro desembarcar na cidade, o que está previsto para acontecer no início da tarde de hoje.

Pensando no confronto da próxima quinta-feira, contra o Coritiba, no Couto Pereira, as atividades de treino foram desenvolvidas na Cidade Tricolor, e Ferreira optou por confrontos 2x2 entre os atletas, além do foco nas batidas de bola parada, sobretudo faltas e penalidades máximas.

Outra mudança importante aconteceu no Tricolor nesta sexta-feira: o gerente de futebol João Paulo Sanches foi demitido. Segundo nota divulgada pelo Bahia, a decisão faz parte do que seria uma reestruturação no departamento de futebol do time. Sanches estava na equipe desde janeiro de 2022 e ainda não teve o seu substituto anunciado.