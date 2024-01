Ceni celebra pré-temporada na Inglaterra: "Tem sido fantástico" | A TARDE

O técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 12, em Manchester. O comandante tricolor respondeu aos questionamentos dos jornalistas brasileiros e também as perguntas em inglês, mostrando estar fluente. Desde dezembro, em imersão no CT do Manchester City, o comandante Tricolor ressalta a importância de trabalhar com ferramentas modernas e também a experiência de estar na Inglaterra.

“Para mim, desde o mês passado, quando eu estive aqui, já foi muito importante. Ferramentas que a gente pode usar no futuro, as reuniões com todos os departamentos. Praticamente tudo aqui é feito com processos. Os últimos anos de crescimento do clube tem muito do que a gente pode aplicar no Brasil. Acho que isso é extremamente positivo. Não é só a parte técnica, a viagem se resume também a cultura, aprender como é estar em um país diferente. E sobre como é o trabalho, saber que você faz parte de um lugar muito maior do que aquele que você se encontra no Brasil. Aquilo é parte de um grupo gigantesco e a gente pode usufruir em benefício próprio”, comentou Ceni.

“Para mim é um prazer enorme estar aqui. Tem sido fantástico, uma experiência não só profissional, mas de cunho social, de interatividade. A gente agradece muito a receptividade que temos aqui, por parte de todos. Uma experiência única para os atletas. Muitos não tinham saído do país, e estão tendo a primeira oportunidade em um clube que acabou de ganhar o campeonato mundial e teve cinco taças esse ano. É algo que vai ficar para sempre na memória delas. Vamos tentar aproveitar ao máximo”, completou.

Durante as atividades no complexo esportivo do City, Rogério Ceni encontrou com Pep Guardiola. O treinador dos Citizens classificou o treinador do Esquadrão como uma lenda do futebol.

“Agradeço as palavras, é um prazer para mim, um privilégio. Eu estive no Barcelona há dez ou onze anos atrás, visitando. Depois jogamos contra ele. Ele como treinador, e eu como atleta. Ele no Bayern de Munique. Agora mês passado eu estive aqui e pude encontrar com ele. Ele sempre muito gentil, muito receptivo. O melhor treinador do mundo, a gente sempre tem coisas positivas de sistemas de jogo, como se joga, maneiras alternativas de jogos para tentar, logicamente elevando o nível de atletas cada vez mais do Bahia, para tentar encaixar similaridades de jogo. Mas é um privilégio logicamente, para todos nós, poder encontrar ele”, disse.

Ceni ressalta que as contratações de Everton Ribeiro e Jean Lucas acrescentam qualidade ao elenco e abrem perspectivas melhores para 2024. Ele recordou das dificuldades enfrentadas na última temporada. Para ele, o pensamento segue em coisas maiores em relação a resultados.

“Começou com aquele último jogo de Brasileiro, muda-se a trajetória, o Bahia se mantém na Série A. Grupo City sempre falou de investimentos futuros e estamos tentando qualificar cada vez mais o elenco, por exemplo, o Everton e o Jean, além das peças que renderam bem o ano passado. Claro que não é um título, mas diante da circunstância que nos encontrávamos, na última rodada, o torcedor ficou mais alegre, eufórico e não quer mais passar por uma situação como essa. Todos no Brasil estão se reforçando, a Liga aportou bastante dinheiro nos clubes, campeonato mais difícil, mas a gente espera entregar um grande ano, talvez o melhor ano dos pontos corridos”, declarou.