Ceni exalta desempenho do Bahia: "poderíamos ter feito mais gols" | A TARDE

O resultado positivo de 1 a 0, contra o Internacional, marcou o primeiro triunfo do treinador Rogério Ceni na Arena Fonte Nova. Apesar do gol na reta final da primeira etapa, o desempenho da equipe na segunda perna na partida agradou mais ao comandante tricolor.

Durante entrevista coletiva, realizada logo após o duelo, na sala de imprensa da Arena Fonte Nova, Rogério Ceni exaltou o número de oportunidades criadas nos 45 minutos finais e disse que o placar poderia ter sido ainda maior.

"Estávamos jogando em dois blocos no primeiro tempo. No segundo tempo nos aproximamos mais e criamos bem mais oportunidades de gol. No segundo tempo poderíamos ter feito o segundo e o terceiro gol. Detalhes pequenos de falta e impedimento. Time foi bem competitivo, bem postado, não sofreu gols", afirmou Ceni.

Sob o comando do ex-treinador Renato Paiva, o time do Bahia possuía uma característica mais forte em tentar sair do campo de defesa com a bola ao chão. Questionado em algumas oportunidades sobre esse modelo, o português afirmava que se tratava de uma decisão interna do própria grupo de jogadores.

No entanto, diante do Internacional, foi possível ver o Esquadrão apostando mais nos 'chutões' quando era pressionado pela linha alta do Colorado. Segundo Rogério Ceni, nunca houve nenhuma imposição quanto a estilo de jogo e a preferência será pela "simplicidade" que faça o time deixar as últimas posições da Série A.

"Não tem imposição nenhuma no trabalho. Quando eu cheguei aqui falei sobre simplicidade. A simplicidade que eu quero é sofrer menos riscos na saída de jogo. O Grupo City preza pelo modelo de jogo, mas temos que prezar pela manutenção do Bahia na Série A. Qual é a vergonha, qual é o problema de não sair jogando? O Grupo gosta? Ok, mas tenho certeza que o Grupo gosta mais de se manter na Série A. Com pré-temporada, com manutenção na Série A, a gente consegue implementar coisas a mais", pontuou o treinador.



Jacaré

Paralelo ao duelo contra o Internacional, uma situação que foi bastante falada ao longo da semana foi sobre o atacante Vitor Jacaré, flagrado em uma festa na noite de segunda-feira. Coincidência ou não, o jogador não esteve presente entre os relacionados do duelo desta quarta.

De acordo com o comandante tricolor, o vídeo de Jacaré na festa não teve nenhuma relação com ausência dele no banco de reservas da partida contra o time gaúcho e houve apenas uma opção por não utilizá-lo no confronto.

Falei antes do jogo. Se fala sobre ele sair, isso é uma questão da administração, não tem relação com a não participação dele. Somos 32 jogadores, nove vão ficar fora. Corta o coração deixar muitos fora, não só o Jacaré. Hoje foi uma opção, não tem nada disso de afastamento. Ele vai treinar normal, foi uma opção. Marcos Victor ficou fora, Diego Rosa ficou fora. A gente não consegue trazer todos. Mas são todos profissionais, estão trabalhando, Jacaré foi lá no CT hoje e treinou