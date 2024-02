Ceni explica rodízio e elogia Barcelona de Ilhéus: "Jogo mais difícil" | A TARDE

Após vencer o Barcelona por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 31, o Bahia chegou a sua terceira vitória seguida no Campeonato Baiano. Éverton Ribeiro e Rafael Ratão marcaram os gols da partida da 5ª rodada do estadual, na Arena Fonte Nova.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni justificou as mudanças na equipe e classificou o Barcelona como o adversário mais difícil até o momento.

“A gente trocou jogadores, o que diminui o entrosamento, mas é a maneira que a gente tem para evitar lesões e que todo mundo consiga melhorar fisicamente a cada semana. A gente precisa treinar mais, quem pode jogar joga, e a gente tem esse acompanhamento”, explicou Ceni.

“Hoje foi um bom teste, disparadamente foi o jogo mais difícil que tivemos, equipe com boa qualidade individual, boa ideia de jogo, treinador armou bem o time”, completou o treinador.

Ceni ainda projetou a partida contra o Sport, pela Copa do Nordeste, e confirmou que Marcos Felipe fará rodízio com Adriel no gol tricolor. O primeiro jogará o Nordestão, enquanto o outro será o titular no estadual.

“Marcos Felipe continua indo bem, vai jogar domingo contra o Sport. Nós temos o Adriel com empréstimo até o meio do ano, acho que deveriam tentar ampliar o empréstimo até o final do ano, direção está trabalhando. A minha ideia é dividir um pouco esse início de ano, dar minutos a todos, é justo dar minutos a dois goleiros. Um joga Copa do Nordeste, outro Baiano. Nada impede que a gente mude isso no futuro. A princípio, é interessante até para ter real noção do que cada um tem a desempenhar. A gente precisa botar ele para jogar para avaliar”, justificou o comandante tricolor.

Por fim, o técnico também antecipou sobre a estreia do zagueiro Victor Cuesta, que completou uma semana de preparação desde que chegou ao Bahia e deve estrear na próxima quarta-feira, 7, contra o Itabuna, pelo Campeonato Baiano.

“Acredito que, no mais tardar, na quarta-feira, o Cuesta fará a sua estreia. Se cuida bastante. Todo mundo teve duas semanas de pré-temporada, ele completou, ontem, uma semana de trabalho. Melhor preparar para estrear numa condição física melhor do que arriscar e o jogador não desempenhar tão bem. Não jogamos com um zagueiro canhoto porque o único que pode fazer essa função, hoje, é o Rezende, que está lesionado. Só temos destros para jogar, e já joguei várias vezes assim. É extremamente comum, mas se tiver um canhoto prefiro porque está com o corpo direcionado para quebrar a linha de passe”, concluiu Ceni.

O próximo compromisso do Bahia agora é contra o Sport, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O clássico regional está marcado para as 16h de domingo, 4, na Arena Fonte Nova, em Salvador.