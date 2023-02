Chávez pode retornar contra o Jacuipense pela Copa do Brasil

O técnico Renato Paiva deve contar com um retorno importante para o jogo contra o Jacuipense, em partida programada para quarta-feira, 1º, às 21h30, em Pituaçu, pela primeira fase da Copa do Brasil.

O lateral-esquerdo Chávez participou do treinamento com bola no CT Evaristo de Macedo e pode brigar com Ryan e Matheus Bahia pela titularidade da posição.

A última partida que o jogador equatoriano atuou com a camisa do Tricolor foi no duelo frente ao time do Fortaleza, ocorrido no dia 14 de fevereiro, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

Se por um lado, o lateral está de volta aos treinamentos no campo, o zagueiro Kanu fez apenas um treinamento na academia e deve continuar de fora. Já o goleiro Danilo Fernandez realizou trabalhos com bola, mas separado dos demais atletas.

Nesta terça-feira, 28, o técnico Renato Paiva realizou um treinamento tático com a provável escalação do time titular, porém a confirmação só vai ocorrer momentos antes do duelo programado pela competição nacional.