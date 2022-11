Com apoio da torcida, goleiro espera voltar para Salvador com o acesso

De fora dos gramados desde o dia 28 de agosto, quando se contundiu no aquecimento antes do jogo contra a Ponte Preta, o goleiro e capitão do time Danilo Fernandes, mesmo sem condições de atuar, viajou com a delegação Tricolor para o encontro entre Bahia e CRB, programado para estedomingo, 6, às 18h30, no estádio Rei Pelé, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

"Queríamos fazer essa festa dentro de casa, mas a história do futebol, as coisas que carregam e nos movem, não acontecem do jeito que pensávamos. Viemos para Maceió, se Deus quiser, vamos voltar para casa com um grande resultado e comemorar o acesso em casa", disse o goleiro Danilo Fernandes.

Apesar de longe de Salvador, a expectativa é que a torcida Tricolor marque presença na praça esportiva e possa apoiar o time em grande número. A última parcial, divulgada no sábado, 5, tinham sido vendidos 1.200 ingressos para o setor visitante. Restam 500 para esgotar o setor e a expectativa é que isso ocorra após a abertura, programada para às 14h30.

Essa presença pode fazer a diferença no duelo desta noite. “A gente está acostumado com esse carinho onde nós vamos. A gente sabe que o torcedor está presente e ele vai fazer a diferença mais uma vez como ele vem fazendo nos ajudando e nos apoiando o campeonato todo. E aqui não vai ser diferente”.

Para sair de Maceió com o acesso o Tricolor depende de si. Se vencer o jogo consegue o acesso. Em caso de empate, o Ituano precisaria tirar um saldo de gol de quatro do Tricolor. Se perder, o torcedor Tricolor terá que torcer para Ituano e Sport não vencerem os seus jogos para não precisar do saldo de gol.