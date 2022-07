Com ataque em baixa, Bahia abre returno contra o Cruzeiro

Se houve um setor do Bahia que ficou devendo na boa campanha do primeiro turno, foi o ataque. Inconsistente e com os titulares sem conseguir estabelecer uma sequência, a ofensiva tricolor tenta, na abertura do returno da Série B, reenergizar-se com inspiração na estreia do campeonato, quando bateu o Cruzeiro por 2 a 0, com dois gols de Jacaré. Hoje, às 16h, no Mineirão, o Esquadrão se reencontra com o agora líder do torneio, invicto em seus domínios após 19 rodadas.

Veja também: Tabela de classificação e jogos do Campeonato Brasileiro Série B

Dos últimos oito jogos do Bahia na Série B, apenas dois dos sete gols marcados pelo time foram assinalados por atacantes, e ambos em triunfos nos que quais o Tricolor já estava à frente no placar, nos 2 a 0 contra o Brusque (Rodallega) e Guarani (Raí). Não à toa, foram apenas três vitórias nesse período (todas fora de casa), três empates e duas derrotas.

No recorte, o Bahia deixa clara sua instabilidade no setor, e só repetiu sua formação de ataque em duas vezes, com Roddalega e Rildo (contra Brusque e Vila Nova) e com Davó e Raí (nas duas últimas partidas, contra Guarani e CRB). Entre trios e duplas diferentes, os quatro se revezaram como titulares, com exceção do duelo contra o Novorizontino, no qual Jacaré ganhou uma oportunidade. Titular seis vezes nesse recorte (entrando em campo mais duas vezes vindo do banco), o ‘matador’ Rodallega fez apenas um gol.

Tanta inconstância leva à partida de hoje uma esperança de renovação aos atacantes do tricolor, criticados seguidamente não apenas pelos últimos números, mas pela notória dificuldade em aproveitar as muitas oportunidades que o time tem criado. Foi justamente contra o Cruzeiro, no primeiro turno, que o setor ofensivo ganhou novos ares, com Jacaré e Davó fazendo suas estreias e brilhando no triunfo por 2 a 0.

A ‘renovação’ no ataque é uma possibilidade para hoje. A tendência é que o técnico Enderson Moreira repita a dupla Davó e Raí, mas assim como aconteceu na largada do campeonato, os ‘novatos’ Copete e Igor Torres querem mostrar serviço e lutar por vaga no time. Com a saída de Rildo e a lesão de Marco Antônio, abre-se espaço também para novas oportunidades a Rodallega.

Três ou dois zagueiros

O Bahia encerrou na manhã de ontem sua preparação para o jogo com a Raposa, em treino fechado à imprensa. Apesar da pequena crise no ataque, a principal dúvida para a escalação está na montagem do sistema defensivo, com dois ou três zagueiros. Com Ignácio suspenso, Patrick contundido, Emerson Santos recuperado de lesão e Rezende melhor fisicamente, é possível que o time volte a atuar com dois volantes. Caso opte por manter o esquema dos últimos jogos, Didi deve aparecer de novo entre os titulares.

Nas atividades de ontem, antes da viagem à tarde para Belo Horizonte, os jogadores assistiram a um vídeo sobre o Cruzeiro e em seguida foram para campo num treino de marcação em espaço reduzido e transição ofensiva. No fim dos trabalhos, os titulares treinaram lances de bola parada, enquanto os demais jogadores aprimoraram finalizações de fora da área.

FICHA TÉCNICA:

Cruzeiro x Bahia - 20ª rodada do Brasileirão da Série B

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16h

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cruzeiro - Rafael Cabral; Rômulo, Wagner, Luís Felipe e Matheus Bidu; Neto Moura, Filipe Machado e Adriano; Luvannor, Daniel Jr e Breno. Técnico: Paulo Pezzolano

Bahia - Danilo Fernandes; André, Gabriel Xavier Didi (Emerson Santos), Luiz Otávio e Matheus Bahia; Rezende, Lucas Mugni e Daniel; Raí (Copete) e Davó (Igor Torres). Técnico: Enderson Moreira