Com Chavez, Bahia segue preparação visando o Cruzeiro

O elenco do Bahia deu continuidade às atividades de preparação para a partida contra o Cruzeiro, válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de irem a campo, os jogadores foram até o auditório e assistiram a vídeos sobre o adversário. Em seguida, o técnico Renato Paiva ministrou treinamento em campo reduzido, com movimentação e finalizações a gol. Paiva comandou um trabalho específico com os jogadores do setor de defesa. Ao final, mais um trabalho em campo reduzido.

A novidade dos trabalhos desta quarta-feira, 7, foi a presença de Jhoanner Chavez. O lateral-esquerdo trabalhou normalmente. Ele estava em fase de transição, após se recuperar de dores no tornozelo.

Yago Felipe, Matheus Bahia, Jacaré e Biel seguiram em tratamento no departamento médico. Os zagueiros Marcos Victor e Raul Gustavo, alternaram trabalhos no campo e na academia do clube.

A equipe volta aos trabalhos na manhã desta quinta-feira, 8, no CT Evaristo de Macedo. Há sete jogos sem vencer, O Bahia ocupa a 15ª colocação, com oito pontos somados.