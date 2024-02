Com estreia de reforços, Bahia recebe o Jacobina na Fonte Nova | A TARDE

O Esquadrão de Aço vai a campo pela primeira vez com seu time principal em 2024. O adversário será o Jacobina, logo mais às 19h15, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela 3ª rodada do Campeonato Baiano.

O torcedor tricolor vai matar a curiosidade, já que alguns dos novos reforços contratados deverão ir a campo. A expectativa é de que mais de 30 mil torcedores apoiem o time na Fonte Nova.

Em relação a tabela, o Esquadrão ainda não venceu no estadual. O time alternativo, composto com alguns atletas do time principal e com base no time Sub-20, foi derrotado em casa diante do Jequié pelo placar mínimo e empatou com o Atlético de Alagoinhas por 3 a 3.

Assim como o Tricolor, o Jegue da Chapada ainda não venceu no Baianão. Cercada de expectativas pelo seu apaixonado torcedor após conquistar o acesso a Série A, o Jacobina foi goleado pelo Bahia de Feira fora de casa por 6 a 1 e empatou a última partida com o Itabuna por 1 a 1, no Estádio José Rocha.

Em busca da recuperação no estadual, a equipe precisa mais do que nunca pontuar para melhorar na classificação.

Bahia contará com estrelas recém-contratadas entre os 11 iniciais

A base da equipe deverá ser a mesma que empatou o amistoso contra o Blackburn. Titular na Inglaterra, o zagueiro Vitor Hugo, emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, será substituído por Marcos Victor. O volante Jean Lucas e o meia Everton Ribeiro devem começar jogando. Autor de dois gols vindo do banco, Everaldo briga pela titularidade no comando de ataque.

Jegue deverá manter equipe que somou seu primeiro ponto no estadual.

O técnico Alex Alves segue com o desfalque do zagueiro João Paulo, que se recupera de lesão. A tendência é que a equipe não sofra mudanças drásticas e que a base seja mantida para o jogo em Salvador. Recém contratado, o atacante Geraldo ainda não está regularizado.



FICHA DE JOGO



Bahia x Jacobina, Campeonato Baiano Série A - 3ª rodada

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Horário: 19h15



Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Patrícia dos Reis do Nascimento

Quarto árbitro:



Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, David Duarte e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro, Biel e Thaciano (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.



Jacobina: Matheus Cabral; Luis Ricardo, Bandeira, Lucas Pezão e Isaque; Lima, Max, Sabino e Luan; Castro e Rodolfo Eduardo. Técnico: Alex Alves.