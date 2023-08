Com jogadores, Bahia segue com a ação Esquadrão da Solidariedade

O Bahia deu continuidade a ação Esquadrão da Solidariedade nesta sexta-feira,11. Como aconteceu nos dias anteriores, a loja do clube na Arena Fonte Nova foi o palco das trocas de alimentos pelo Copo exclusivo do clube. Para estimular a doação, o volante Rezende e a lateral-direita Mila estiveram atendendo aos torcedores concedendo autógrafos e tirando foto com os presentes.

Titular e uma das referências do time azul, vermelho e branco, o volante Rezende reforça que iniciativas de cunho social para ajudar as famílias necessitadas.

"Uma ação muito importante, sempre visando ajudar famílias que precisam. Muito importante essa ação do clube", explicou o meio-campista ao Portal A TARDE.



Titular na lateral-direita direita Tricolor, Mila se diz feliz em representar o time feminino e ressaltou que a solidariedade é de suma importância os que atravessam dificuldades por falta de alimento.



"Gratificante estar vivendo este momento. Fico muito feliz com a inciativa que o Bahia está tendo. Que outros clubes possam fazer isso pelas pessoas que necessitam do alimento. Feliz em poder representar o futebol feminino", disse a defensora ao Portal A TARDE.

Já são mais de três toneladas de alimentos doados. A meta da campanha é alcaçar a marca de 15 toneladas. De acordo com Sérgio Simas, presidente da Associação Beneficente Hebrom, parceira do Bahia na ação, e que conta com nucles em na Bahia, Amazonas e em Senegal, a solidariedade não tem distinção quando o assunto é a fome.

"Nós ajudamos crianças, adolescentes, jovens, idosos, comunidades ribeirinhas e indígenas. Nós ajudamos em Salvador desde 2014, mas também temos um núcleo no interior do Amazonas, que fica há três dias de barco de Manaus. E temos uma parceria com uma associação no Senegal. As crianças de lá precisam. Nós entendemos que para fazer o bem não existem fronteiras. As crianças são maravilhosas na Bahia, no Brasil e no mundo", disse ao Portal A TARDE.

Devido ao sucesso da campanha, a expectativa é que a ação Esquadrão da Solidariedade seja estendida até a próxima semana.