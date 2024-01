Com maioria da base, Bahia divulga relacionados para estreia em 2024 | A TARDE

O Bahia entra em campo pela primeira vez na temporada 2024 na noite desta quarta-feira, 17, contra o Jequié. A bola rola a partir das 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano. O técnico Rogério Ferreira é o responsável pela equipe alternativa que vai estrear no estadual e relacionou 23 jogadores.

As novidades são os quatro jogadores que estavam em pré-temporada com a equipe principal em Manchester, na Inglaterra: Adriel, Marcos Victor, André e Caio Roque. Já a principal ausência fica por conta do meia Léo Cittadini, que segue a programação de atividades físicas e técnicas.

A relação, em sua maioria formada por atletas da base. O atacante Lucas Aruba e o volante Jota, que ficaram fora da Copinha por lesões, estão recuperados e são caras novas entre os relacionados.

Confira a lista completa:

Goleiros: Adriel, Iuri e Victor

Laterais: Alex, André, Caio Roque, Rafael

Zagueiros: Kauã Davi, Dodô, Marcos Victor e Marcello

Meio-campistas: Diego Rosa, Jota, Paulo Souto, Pedrinho, Roger, Wendel Passos e Guilherme

Atacantes: Lucas Aruba, Tiago, Everton, João Coni e Waliffer