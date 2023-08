Com tático, Bahia encerra preparação para pegar o Corinthians

Na manhã desta sexta-feira, 21, o Bahia realizou o trabalho final de preparação para o confronto contra o Corinthians, válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de irem ao campo, os jogadores foram ao auditório assistir a vídeos do adversário. Em seguida, o elenco se dirigiu ao campo 1 do CT Evaristo de Macedo, onde o técnico Renato Paiva promoveu um trabalho tático com os onze iniciais. Ao final, os jogadores aperfeiçoaram bolas paradas a exaustão.

O atacante Jacaré e o zagueiro David Duarte realizaram atividades físicas e técnicas no campo 2 do CT. Já o atacante Biel e o goleiro Danilo Fernandes trabalharam trabalharam na fisioterapia e academia, enquanto Kayky deu continuidade ao tratamento da lesão.

A tendência é que o Esquadrão vá a campo com Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Acevedo, Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir e Everaldo.

Bahia e Corinthians está marcado para este sábado, 22, na Arena Fonte Nova. Primeiro time fora do Z-4, o Tricolor soma 13 pontos e ocupa a 16ª colocação, enquanto o adversário está uma posição acima, com 15 pontos.