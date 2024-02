Com tático, Bahia está pronto para pegar o Bahia de Feira | A TARDE

O elenco do Bahia concluiu a preparação para o jogo contra o Bahia de Feira, marcado para este sábado, 27, às 16h, na Arena Cajueiro, válido pela 4ª rodada do Baianão 2024.

Na tarde desta sexta-feira, 26, antes de irem a campo, o técnico Rogério Ceni apresentou um com lances do jogo contra o Jacobina, no auditório da Cidade Tricolor.

No campo 1 do CT Evaristo de Macedo, o grupo realizou um trabalho de aquecimento. Em seguida, o grupo foi dividido em três times para o treinamento técnico-tático.

No momento seguinte, após uma nova divisão, o técnico Rogério Ceni organizou um treino tático e outro para bola parada. Alguns atletas aprimoraram faltas e pênaltis nos minutos finais.

Recuperado de problemas gástricos, o atacante Biel treinou normalmente. Na condição de dúvida, Thaciano trabalhou na academia.

O goleiro Matheus Teixeira e o meia Léo Cittadini foram para o campo 2, com o fisioterapeuta Thiago Teixeira, e realizaram um exercícios técnicos e físicos.

O Esquadrão de Aço ocupa a 4ª colocação na tabela do Campeonato Baiano, com quatro pontos somados.