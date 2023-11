Com tático, Bahia inicia preparação para pegar o Cruzeiro | A TARDE

Após vencer o Fortaleza diante de mais de 43 mil torcedores, o elenco do Bahia voltou às atividades e deu a preparação para o jogo contra o Cruzeiro, marcado para está quarta-feira, 25, às 20h, no Mineirão, pela 29ª da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de irem a campo na manhã desta segunda-feira, 23, os jogadores realizaram exercícios de ativação. Já no campo 1 do CT Evaristo de Macedo, ocorreu um aquecimento com e sem bola.

Na sequência, o técnico Rogério Ceni dividiu o grupo em dois times com dois curingas, para um trabalho em campo reduzido, que também contou com a participação dos quatro goleiros. Ao final, Ceni ministrou um treino tático no campo 2.

A atividade teve a participação de seis jogadores do time Sub-20 do Esquadrão: Tiago, Juninho, Marcello, Jota, Kauã, Davi e Meirelles.

Desfalque no jogo do último fim de semana, o zagueiro Vitor Hugo treinou com o restante do elenco. O jogador levou uma pancada na testa no jogo contra o Internacional.

O time azul, vermelho e branco encerra a preparação na manhã desta terça-feira, 24, na Cidade Tricolor. A viagem para Belo Horizonte será no turno da tarde.