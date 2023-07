Com torcida unica, ingressos para clássico Ba-Vi já estão à venda

Os ingressos para o quarto clássico Ba-Vi do ano e o primeiro pelo Brasileirão já estão à disposição da torcida do Tricolor, que será a única presente na Arena Fonte Nova neste domingo, 22, às 16h, em partida válida pela 14ª rodada.

As entradas começaram a ser comercializadas na terça-feira, 17, e seguem à venda em todos os postos e internet. Com valores entre R$ 25 (meia) e R$ 140 (lounge premium), cinco setores da Arena estão disponíveis (confira abaixo).

Já as bilheterias da praça esportiva só funcionarão no sábado, 21, e no domingo, dia da partida, quando os guichês aceitarão apenas pagamentos em dinheiro.

*Sob supervisão do jornalista Nelson Luis