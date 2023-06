Com treino tático, Bahia encerra preparação para encarar o Cruzeiro

O Bahia encerrou, na manhã desta sexta-feira, 9, a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. No CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila, o técnico Renato Paiva escalou a provável equipe titular em um treino tático e encerrou com um treino de finalizações.

Anteriormente, o comandante tricolor conversou com os jogadores no auditório e, na sequência, os atletas se dividiram entre academia e campo.

Os zagueiros Marcos Victor e Raul Gustavo realizaram tratamentos específicos na academia e no campo, enquanto os atletas Biel, Jacaré, Matheus Bahia e Yago Felipe permaneceram na fisioterapia.

Uma provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Thaciano, Cauly e Ryan; Ademir e Everaldo.

O jogo entre Bahia e Cruzeiro está marcado para as 18h30 deste sábado, 10, na Arena Fonte Nova, e vale pela 10ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Tricolor é o 15º colocado com oito pontos, a Raposa aparece em 10º, com 13, ambos com dez jogos disputados.