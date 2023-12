Com treino técnico, Bahia encerra preparação para pegar o Atlético-MG | A TARDE

O elenco do Bahia encerrou a preparação para a decisão contra o Atlético-MG, marcada para esta quarta-feira, 6, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válida pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto vale a permanência do Esquadrão de Aço na elite em 2024.

As atividades foram realizadas na tarde desta terça-feira, 5, na Cidade Tricolor. Antes de irem a campo, os jogadores fizeram exercícios de ativação na academia. Logo depois, o grupo aperfeiçoou finalizações a gol. Na sequência, a equipe foi dividida em cinco times que jogavam contra si.

O técnico Rogério Ceni ministrou um treino em campo reduzido, onde aplicou o trabalho de ordem tática com a participação de todos os jogadores. Para fechar os trabalhos, os jogadores treinaram cobranças de pênalti.

Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra o América-MG, o meio-campista Yago Felipe deve retornar ao time titular.

Essa é a última cartada do Bahia. Para se manter na Série A. precisa vencer o Atlético-MG e torcer por tropeços de Vasco e Santos. Caso empate, torce por derrota do time carioca.