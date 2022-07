Conselho decide nesta quinta sobre acordo entre Bahia e Opportunity

Hoje é dia de decisão na Fonte Nova. Não, o time do Bahia não entra em campo, mas o futuro da instituição, sim. Pelo menos é o que pensa a maioria dos conselheiros do Tricolor que estarão presentes na noite desta quinta-feira, 28, para avaliar e votar a possibilidade de acordo entre o clube e o banco Opportunity.

“Hoje dia 28 de julho de 2022 é uma da importantíssima e ficará marcada na história do Esporte Clube Bahia e na minha vida pessoal. Iremos deliberar e os conselheiros vão se debruçar sobre um tema tão importante e que por mais de uma década vive perturbando e tirando o sono de todo o torcedor Tricolor. A partir dessa analise poderemos nos livrar de umas mazelas mais importante do passado”, comentou o Presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez em entrevista ao portal A TARDE.

Segundo informação trazida pelo comentarista da Rádio Sociedade, Darino Sena, a redução do valor de pagamento do Bahia a instituição bancária sai de R$ 114 milhões para R$ 35, sendo pago de forma parcelada. Os detalhes do acordo devem ser apresentados para a imprensa durante a reunião desta noite, porém alguns conselheiros falaram com o A TARDE sobre a proposta de acordo.

“O acordo é excelente tanto em valores, como na questão do prazo, nas condições. Será um alivio saber que uma disputa judicial que poderia culminar com um valor elevadíssimo e que poderia comprometer a sobrevivência do clube terá o início do seu fim. Com certeza terá minha aprovação”, diz Leandro Fernandes, conselheiro do Bahia.

“Acordo importante dando ao Bahia uma nova vida eliminando a dívida ainda abre um leque gigante para torna-se SAF. Sem falar que é uma redução de R$ 116 milhões para R$ 35 milhões de uma dívida que atrapalharia muito, pois poderia ter uma execução imediata, e com esse acordo o clube tem sete anos para quitar", comentou também o conselheiro Jailson Baraúna.

A parceria entre Bahia e Opportunity foi firmada em 1998, após aprovação da Lei Pelé, com aquisição de 51% do banco e 49 para o Bahia, e vigência de 25 anos. Em 2006, o clube assumiu toda a dívida , por volta de R$ 40 milhões, e se comprometeu a repassar percentual de 20 a 30% das negociações de atletas do clube por outra agremiação.

Durante live no Infobahêa, o presidente Guilherme Bellintani deixou claro que existia um empecilho que impedia a diretoria executiva de apresentar uma possibilidade do clube virar SAF para o Conselho Deliberativo. Ao que tudo indica o grande impasse seria a dívida com o Banco Opportunity.

Caso acordo seja aprovado, a diretoria executiva do Bahia (Presidente Guilherme Bellintani e o vice-presidente Vitor Ferraz) poderão apresentar uma proposta de contrato para o clube se tornar SAF para a Comissão da SAF e para Comissão de Negócios e Marketing e na sequência serem levados para Assembleia Geral de Sócio.