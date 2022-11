Conselho Deliberativo convoca reunião para dia 11 de novembro

Após o encontro realizado na última quinta-feira, 3, onde ficou definido que a Assembleia Geral (AGE) para aprovação da venda da SAF para o grupo City aconteça no dia 10 de novembro, o presidente do Conselho Deliberativo do Bahia, Leonardo Martinez, convocou uma reunião telepresencial com os conselheiros para o dia 11 de novembro, às 19h.

Entre os assuntos a serem tratados no encontro estão: Apresentações e discussões sobre os Pareceres das Comissões Jurídicas e Provisórias da SAF acerca da proposta do Grupo City.

Outros assuntos podem virar pauta de discussão no encontro, porém as atenções estão voltadas para AGE que autoriza a modificação do estatuto do clube para se adequar a Lei da SAF, programada 26 de novembro, e a outra AGE para aprovação da venda para o Grupo City.

Proposta do Grupo City

O City Football Group, ou "Grupo City" apresentou uma proposta para a compra de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia com o aporte financeiro de R$ 1 bilhão.

O valor será divididosem três frentes. Para a compra de jogadores, será disponibilizado R$ 500 milhões do montante. Para pagamento de dívidas do clube, será disposto R$ 300 milhões. Por fim, R$ 200 milhões será designado a investimentos em infraestrutura, categorias de base, além de capital de giro e outras finalidades.

De acordo com o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, o contrato prevê que todos os ativos ligados ao futebol do clube passarão a ser geridos pelo Grupo City, tendo 90% de autonomia das funções.

A marca "Bahia" não sofrerá alterações, tais como hino, símbolos, brasão, alcunha e cores. Os programas sociais do clube vão ser mantidos, e podem ser ampliados sob a batuta do Grupo City.