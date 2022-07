Conselho do Bahia marca reunião para avaliar acordo com Opportunity

A constituição da SAF no Bahia parece estar mais próxima de acontecer. O último empecilho para que o acordo chegasse aos finalmentes parece próximo de ser retirado de pauta. O Conselho Fiscal do clube aprovou o acordo feito entre a instituição bancária e a equipe baiana e agora o Conselho Deliberativo é quem vai definir o futuro do acerto.

Neste sábado, 23, o Conselho Deliberativo do clube divulgou, através das redes sociais do Esquadrão, uma reunião programada para quinta-feira, 28, às 19h, para, entre outras pautas, a aprovação do acordo.

Informação trazida pelo comentarista da Rádio Sociedade, Darino Sena, em seu canal no youtube, a diretoria executiva do clube, formada pelo presidente Guilherme Bellintani e o seu vice Vitor Ferraz, teriam feito um acordo para redução de R$ 115 milhões, valor do débito atualizado, para R$ 36 milhões que serão pagos em parcelas, caso seja aprovado pelo Conselho Deliberativo.

Leia Mais:

>>> Pequeno empecilho faz com que o Bahia não apresente proposta da SAF | A TARDE

>>> SAF gera esperança em torcedores, mas também questionamentos | A TARDE



O acordo sendo confirmado, a diretoria executiva do clube vai enviar o contrato referente a SAF para a Comissão criada para analisar a SAF e a Comissão de Marketing e Negócio. As duas comissões dando o “ok” o contrato será levado para Assembleia Geral de Sócios, que é soberana, para aprovação ou não por maioria simples.

A parceria entre o Opportunity e o Bahia existiu entre 1998 e 2006, período da existência da Sociedade Anônima. Ao final do acordo, a antiga diretoria do clube se comprometeu a exercer alguns compromissos, que acabaram não agradando aos dirigentes que assumiram o clube após a intervenção realizada em 2013. Entre as cláusulas estabelecidas estão parte dos valores de venda de atletas do Tricolor serem repassadas a instituição bancária, segundo informações vindas de diretores do Esquadrão.

A expectativa, internamente, é que todo o processo aconteça até o final do mês de agosto.