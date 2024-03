Copa do Brasil: Bahia convoca 25 jogadores para jogo contra o Caxias | A TARDE

O Bahia entra em campo contra o Caxias nesta terça-feira, 12, às 21h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, em confronto válido pela 2ª fase da Copa do Brasil 2024. O técnico Rogério Ceni convocou 25 jogadores para o compromisso que vale classificação no torneio nacional.

As novidades na lista são os retornos dos meias Cauly e Everton Ribeiro, poupados da partida contra o Jequié pela semifinal do Campeonato Baiano. Outro que retorna como opção é o zagueiro argentino Victor Cuesta, que também não atuou pelo estadual.

Em compensação, o lateral Cicinho não viajou para o Rio Grande do Sul. O defensor está acometido de um estiramento no músculo adutor da coxa direita e já deu início ao tratamento no departamento médico Tricolor.

Vale salientar que a partida é única e eliminatória. Caso o jogo termine empatado, a decisão da vaga na 3ª fase será na disputa de pênaltis. A equipe vencedora vai embolsar de premiação cerca de R$ 2,2 milhões.

Confira a lista:





Goleiros: Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Laterais: Caio Roque Gilberto, Luciano Juba e Santiago Arias

Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier, Kanu, Marcos Victor e Victor Cuesta

Meio-campistas: Cauly, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Jota, Rezende, Thaciano e Yago Felipe

Atacantes: Ademir, Biel, Everaldo, Oscar Estupiñan e Rafael Ratão