Copa do Brasil: Elenco do Bahia inicia preparação visando o Santos

Após a derrota para o Internacional pela Série A, o elenco do Bahia muda o foco e pensa na partida contra o Santos, pela Copa do Brasil. As atividades ocorreram na tarde desta segunda-feira, 29, no CT Evaristo de Macedo.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos em Porto Alegre realizaram atividades regenerativas, na academia do clube e na fisioterapia.

O restante do grupo participou de um trabalho técnico, onde os jogadores aprimoraram finalizações a gol. Ao final, os jogadores realizaram um treino em campo reduzido, com dois times de sete jogadores cada.

O zagueiro Raul Gustavo, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o meio-campista Yago Felipe trabalharam academia e na fisioterapia, enquanto o zagueiro Marcos Victor fez fortalecimento muscular e depois foi a campo.

A partida entre Bahia e Santos está marcada para quarta-feira, 31, às 19h, Arena Fonte Nova, partida válida pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. O jogo de ida terminou empatado esm gols, na Vila Belmiro.