Copa Galo Sub-17: Bahia vence o Inter e avança a semifinal | A TARDE

Na tarde desta quinta-feira, 30, o Bahia derrotou o Internacional por 3 a 0 e se classificou às semifinais da Copa Galo Sub-17, em jogo realizado na cidade de Concórdia-SC, no estádio Comunidadede Pinhal. Carioca (duas vezes), e Daniel marcaram os gols dos Pivetes de Aço.

Com três triunfos e dois empates, o Bahia terminou a primeira fase na segunda colocação do grupo A, com 11 pontos somados. O time azul, vermelho e branco aguarda a definição do grupo B para saber seu adversário nas semis.

“Fizemos uma grande primeira fase, gostei muito da equipe não só pelos resultados, mas também pelo desempenho. O time evoluiu muito em comportamento e espírito de equipe. Este tipo de competição vai ajudar muito no desenvolvimento deles”, comentou o técnico João Di Fábio.

A equipe foi escalada para pegar o Colorado com Iuri; Gabriel, Jackson Dodô e Daniel; Kauã, Guilherme e Carioca; Ruan Pablo, Gustavo Ulguim e Dell.