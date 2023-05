De olho no Internacional, Paiva comanda coletivo em treino do Bahia

O elenco do Bahia foi até o gramado do CT Evaristo de Macedo na manhã desta quinta-feira, 25, onde seguiu a preparação para encarar o Internacional, pelo Brasileirão.

Após um trabalho na academia do clube, Renato Paiva comandou uma atividade em campo reduzido e, posteriormente, dividiu dois times para fazer um treino coletivo. Enquanto isso, Marcos Felipe e Danilo Fernandes ficaram sob a tutela do treinador de goleiros Rui Tavares no campo 2

Por fim, alguns jogadores de ataque treinaram cruzamentos e finalizações, ao mesmo tempo em que o técnico Renato Paiva realizou um treinamento com o sistema defensivo da equipe.

Antes de viajar para Porto Alegre, onde encara o Internacional pela 8ª rodada do Brasileirão, o elenco tricolor treina nas manhãs de sexta e sábado. A partida está marcada para as 16h de domingo, no estádio Beira Rio.