Depois de goleada, torcida tricolor sonha com Libertadores e Mundial | A TARDE

A goleada de 5 a 0 sobre o Jacobina, na noite da última quarta-feira, deixou a torcida do Bahia eufórica. O duelo, disputado na Arena Fonte Nova e válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano, marcou a estreia de novos contratados, que encheram os olhos dos tricolores de brilho, vislumbrando grandes feitos nesta temporada, que está apenas no início.

Depois de perder a primeira partida para o Jequié e empatar a segunda, contra o Atlético de Alagoinhas, o time alternativo saiu de cena no Baianão e a diretoria do Esquadrão decidiu mandar para campo os jogadores que fizeram a pré-temporada em Manchester, na Inglaterra.

O técnico Rogério Ceni montou o time que atropelou o Jipão com três dos novos reforços: Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Contratados a valores pomposos, os três corresponderam às expectativas na estreia com a camisa azul, vermelha e branca.

Caio Alexandre fez um bom papel no meio-campo e deu uma linda assistência para um golaço de Everton Ribeiro. O ex-Flamengo, por sinal, não limitou-se apenas a armar jogadas e partir pra cima dos adversários. Em muitos momentos, voltou para recompor o setor de marcação. Jean Lucas também balançou a rede, uma consequência da sua liberdade em campo, não ficando preso apenas à função de marcar.

Por causa das boas atuações dos novos contratados e de outras importantes peças, a exemplo do lateral-direito Gilberto, a torcida do Esquadrão invadiu a internet com comentários otimistas sobre o ano de 2024. Tem gente até apostando em uma nova participação na Libertadores, após 35 anos. “Não vou me iludir, mas só por curiosidade, onde é a final da Libertadores de 2025?”, escreveu Raoni Oliveira. “Não me iluda, por favor. Quanto tá o ingresso para a final da Libertadores?”, postou Harley Santos.

Os comentários mais empolgados foram em relação ao desempenho de Caio Alexandre, desbancando até o astro Everton Ribeiro. “O cara joga de terno”, elogiou um. “Caio Alexandre é inimigo da tristeza”, disse outro tricolor. Há também quem esteja sonhando alto. Ou melhor, sonhando longe. “Já tiraram o visto para o Mundial?”, perguntou o torcedor Luiz Wagner.

Ao contrário dos torcedores, o técnico Rogério Ceni é comedido e prega que todos do elenco devem manter os pés firmes no chão. “Lógico que tem que relativizar a força de cada equipe e ter pés no chão. Agora é continuar trabalhando. Legal ver o torcedor apoiando a gente, ver a estreia de jogadores. Entregamos um bom resultado e a gente foi bem”, avaliou o comandante, após a goleada na Fonte.

Escolhido como o craque da partida, Everton Ribeiro não escondeu o sorriso após o apito final, quando avaliou sua estreia. Ele foi na mesma linha do discurso de quem esteve na Fonte Nova ou assistiu ao jogo pela televisão. “Perfeita, né? Tá todo mundo de parabéns. O pensamento agora é sempre esse: continuar com a os triunfos, continuar crescendo, que temos objetivos grandes”, falou o capitão e camisa 10.

Até mesmo o ex-jogador Cláudio Adão, 21º maior artilheiro da história do Bahia, com 68 gols, se rendeu à magia de Everton Ribeiro em seu primeiro jogo no novo clube. “Fez um golaço. Everton é um jogador muito habilidoso, clássico, inteligente. Tem uma visão rápida e o jogador que joga no meio-campo tem que ter essa qualidade", disse Adão, em entrevista para o GE.