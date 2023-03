“Desde que cheguei nunca faltou empenho e trabalho”, diz Jacaré

Alvo dos protestos no aeroporto de Salvador, chegando a levar um tapa na região do peito dado por um torcedor depois da derrota por 6 a 0 para o Sport, o atacante Jacaré se manifestou nas redes sociais após marcar um gol e dar uma assistência no triunfo do Bahia sobre o Jacuipense, por 4 a 1, em partida realizada pela Copa do Brasil

“Essa primeira foto representa o amor, carinho e respeito de vestir essa camisa. Sempre me doando bastante dentro de campo para que nossos objetivos sejam alcançados. Desde que cheguei no @ecbahia nunca faltou empenho e trabalho e nunca faltará. Seguimos em busca de voos maiores #bbmp”, escreveu o atacante.

Apesar da contestação na temporada, Vitor Jacaré marcou dois gols e deu três assistências para os companheiros balançarem as redes adversárias. O atacante ainda conseguiu ganhar a vaga de titular de Kayky, tido como uma das principais contratações vinda do Grupo City, e hoje é presença assegurada no ataque do Tricolor.

O Bahia agora foca no clássico Ba-Vi, programado para domingo, 5, às 16h, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela Copa do Nordeste.