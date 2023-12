Desempenho no primeiro tempo colocaria Bahia na Libertadores; entenda | A TARDE

A temporada acabou e o Esporte Clube Bahia conseguiu se livrar do rebaixamento na última rodada, goleando o Atlético-MG por 4 a 1, e contando com um pouco da mística de Raudinei no jogo do Santos, já que a equipe paulista tomou o segundo gol do Fortaleza nos momentos finais da partida. No entanto, o torcedor tricolor quer esquecer o ano de 2023, que tinha tudo para marcar o começo da “nova era” do clube, sob o comando do Grupo City, da forma mais bela possível, mas que acabou caminhando para o lado contrário, mesmo com o Esquadrão conseguindo escapar da Série B.

Desde o início da temporada, o torcedor azul, vermelho e branco cobrava contratações de qualidade para o clube, principalmente na defesa, tanto zagueiros, quanto laterais, uma peça que pudesse substituir Cauly, e um novo camisa nove. Entretanto, com o aval do Grupo City, o clube iniciou a Série A sem essas contratações, e acabou passando por maus bocados na competição. Além disso, a torcida também questionava bastante a permanência de Renato Paiva, que esteve no comando do clube em 22 jogos na primeira divisão, vencendo apenas cinco partidas durante o período. Posteriormente, o português acabou pedindo demissão.

Foi após a demissão de Paiva que a torcida do Bahia conseguiu enxergar novos horizontes com a chegada de Rogério Ceni, que logo em sua estreia como treinador do Esquadrão, venceu o Coritiba por 4 a 2, no Couto Pereira. Contudo, mesmo sob o comando do ex-goleiro, a equipe seguiu mostrando muita instabilidade e não conseguiu aproveitar as diversas oportunidades que o campeonato ofereceu para que o tricolor saísse de vez da briga contra o rebaixamento.

Mas para surpresa de muitos torcedores, mesmo com o campeonato abaixo, se fosse considerado apenas o primeiro tempo das partidas disputadas pelo Bahia, a equipe teria terminado o Brasileirão na 6ª posição, com 54 pontos, atrás de Palmeiras, Atlético, Flamengo, Botafogo e Red Bull Bragantino. Ao menos, é o que mostra o levantamento realizado pelo Departamento de estatísticas do Noite de Copa, perfil voltado para estatísticas do futebol. Ou seja, o Esquadrão estaria vivendo uma realidade muito diferente do que foi o Campeonato Brasileiro, mas que mostra a queda de rendimento da equipe na segunda etapa dos jogos.