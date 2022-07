Dois jogadores estão negociando para reforçar o elenco do Bahia

Além de Copete, já anunciado pela diretoria do Tricolor, dois nomes foram especulados como possíveis reforços do Bahia para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O meia-atacante Ricardo Goulart e o atacante Igor Torres.

Goulart, 31 anos, atuou em 30 partidas no Santos, onde marcou quatro gols e deu assistência para três. Apesar dos números serem positivos, o atleta não vinha agradando no time do litoral paulista e fez sua última apresentação no dia 07 de junho, na partida entre Santos e Deportivo Tachira, pela Copa Sul-Americana e segundo o jornalista, Thiago Fernandes estaria negociando com o Tricolor Baiano.

Já o atacante Igor Torres, de 22 anos, atuou em 12 partidas com um gol marcado e teria sido indicado pelo técnico Enderson Moreira. O treinador conhece pela sua passagem pelo Tricolor do Pici, entre 2020 e 2021 e deve ser emprestado até o final do ano, De acordo com informação divulgada inicialmente pelo jornalista Emerson Júnior.

O Bahia disputa uma vaga na quarta de final da Copa do Brasil, contra o Athletico nesta terça-feira, 12, às 20h30, porém o principal objetivo é retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, onde a equipe ocupa a terceira colocação com 30 pontos conquistados.