"É a característica do nosso time", diz Marcos Felipe após triunfo

Após oito jogos, o Esquadrão de Aço voltou a vencer. O Bahia derrotou o América-MG por 3 a 1, no último domingo, 6, na Arena Fonte Nova, válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, a equipe saiu da zona do rebaixamento.

Na zona mista da Arena, o goleiro Marcos Felipe concedeu entrevista a imprensa. O paredão Tricolor destacou a intensidade do time ao pressionar o adversário na busca dos gols e celebrou o triunfo diante dos mais de 30 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova.

"Essa é a característica do nosso time, de pressionar o adversário, não deixar espaços para eles criarem. Hoje participamos dar mais uma exibição como essa e ao contrário de outros jogos, hoje nós vencemos. Graças a Deus os três pontos vieram na hora certa para que nós pudéssemos sair da zona e esperamos continuar fora dela até a final do campeonato", disse Marcos Felipe.

Após o empate do adversário, o torcedor ficou desconfiado sobre o poder de reação da equipe. Marcos Felipe ressaltou a dificuldade e a força mental da equipe para manter o equilíbrio.

"Nós sabemos que tem adversário qualificado da outra parte. Eles acharam um gol de bola parada. Mas, soubemos colocar a cabeça no lugar, reagimos o mais rápido possível pra sair com os três pontos", concluiu.

O Bahia volta a campo no próximo fim de semana. O time azul, vermelho e branco encara o Atlético-MG no próximo domingo, 13, às 11h, no Mineirão, pela 20ª rodada.