'É pra sextar!' Bahia pode concretizar o acesso contra o Guarani

Subir no último sábado, como poderia ter ocorrido no jogo contra o Vila Nova, pouparia o torcedor do Bahia de seis dias de angústia, mas quis os deuses do futebol e a inconsistência do time que a partida que deve dar o acesso ao clube à 1ª Divisão aconteça hoje, numa sexta-feira e cedo, num autêntico happy-hour para abrir o final de semana dos tricolores. Se vencer o Guarani na Arena Fonte Nova, a partir das 19h, pela 37ª rodada da Série B, Esquadrão garante vaga na elite e oficializa a abertura do ‘Sextou’ na capital baiana e em todo o estado.

É o último jogo do Bahia em Salvador em 2023, já que na última rodada, no dia 6, enfrenta o CRB, em Maceió. Por isso, o clima para a partida de hoje é de despedida e de final, com expectativa de festa, ingredientes que levaram a torcida a esgotar os ingressos em apenas dois dias de venda. O público total pode variar de acordo com a presença dos sócios com acesso garantido, que são 29 mil, mas espera-se que os mesmos 48 mil pagantes empurrem o Tricolor na Arena Fonte Nova.

O Esquadrão tem 58 pontos e está no 4º lugar na tabela, um ponto atrás do Vasco (3º, com 59) e com três de vantagem sobre Sampaio Corrêa (5º, com 55), sendo que ambos já jogaram nesta rodada. O Ituano é o 6º colocado, com 54, seguido por Londrina (7º, com 53) e Sport (8º, com 53). Todos com chances matemáticas de subir. Para o Bahia, a conta para voltar à elite é bem simples: basta vencer o Guarani (que já não tem nenhuma pretensão no campeonato) e garantir a vaga.

A torcida não quer nem pensar nisso, mas a possibilidades de o Tricolor conseguir o acesso com um empate hoje à noite [e gigante. Com a derrota do Vasco para o Sampaio Corrêa na noite de ontem, de virada, por 3 a 2, em São Januário, somente uma catástrofe tiraria a vaga do Bahia em caso de empate, isso porque o Tricolor tem um saldo de gols muito superior aos seus oponentes. O time chegaria aos 59 pontos e, como o Ituano recebe o Vasco na rodada final, quaisquer que sejam os outros resultados de hoje, os adversários teriam que tirar uma grande diferença, está em 11 para Sport e Londrina e 6 para o Ituano.

Daniel suspenso

Com quase uma semana completa de trabalho, o Bahia encerrou ontem à tarde sua preparação para enfrentar o Guarani. Nos quatro dias de atividades no CT Evaristo de Macedo, o técnico Eduardo Barroca testou algumas possíveis soluções para substituir o meia Daniel, suspenso após receber contra o Vila Nova seu 9º cartão amarelo no torneio, o terceiro desta terceira série de advertências.

Apesar de o Tricolor não divulgar as escalações dos coletivos de quarta e ontem, a tendência é que o artilheiro Matheus Davó ganhe a vaga de Daniel, com Ricardo Goulart sendo recuado para fazer o papel de articulação entre meio-campo e ataque.

O lateral esquerdo Matheus Bahia, cortado de última hora da lista de relacionados contra o Vila Nova, desta vez está confirmado no grupo que estará na Fonte Nova. Entretanto, Luiz Henrique deve continuar como titular da posição.